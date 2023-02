Publicado hace 11 minutos por filemon314 a laregion.es

El líder de Ciudadanos calificó de “jetas” a Jácome en reiteradas ocasiones y le recordó que miente a la ciudad al ocultar que era él quién conducía el coche municipal multado en Vigo. “Yo podría decir que usted es drogadicto, pederasta o ladrón, y no lo digo porque no tengo pruebas, no sé nada de tu vida personal”. Mientras, acusó a Araújo de haberle llamado “bajo, feo y anti higiénico” en una tertulia de Telemiño e ironizó con que “se lo dijo la sartén al cazo”.