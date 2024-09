Publicado hace 26 minutos por Estauracio a elpitazo.net

El ingeniero Jesús Olivares, ex vicepresidente de la extinta Electricidad de Caracas, coincidió en que la falta de mantenimiento en los equipos de protecciones fue lo que llevó a que estos no trabajaran correctamente cuando el rayo impactó la línea. “En condiciones normales no hubiera pasado nada, simplemente se despeja la falla y ya. Todas esas líneas están diseñadas para protegerse de los rayos. Lo que ocurrió es por la falta de mantenimiento. Esas protecciones se le hace mantenimiento periódicos, y con este apagón, queda en evidencia que no