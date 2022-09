Los españoles nos dejamos un millón de euros para regalar a los diputados el iPhone 13

Publicado hace 2 días por Javier_Lothbrok a moncloa.com

No es comprensible para los diputados del Congreso empezar la nueva temporada y tener un “obsoleto” iPhone 12. No hay país que se precie en la UE que no se deje un buen dinero público, en este caso hablamos de nada menos que 1.018.789 euros, para que sus representantes públicos tengan el mejor terminal móvil. Y así lo ha hecho el Congreso con el dinero de todos los españoles. Nada más arrancar septiembre, los parlamentarios han conseguido que les renueven el teléfono móvil para la nueva temporada. El dinero va destinado a comprar el iPhone 13.