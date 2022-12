Publicado hace 1 hora por Xtv a elmundo.es

El escándalo del Qatargate salpica al ex comisario europeo Dimitris Avramopoulos. El griego, que fue responsable de Migraciones e Interior en la pasada legislatura, formaba parte del Consejo Honorífico de la ONG Combatir la Impunidad, fundada por el ex eurodiputado Pier-Antonio Panzeri y en el corazón mismo del caso de corrupción, sobornos y lavado de dinero en el seno de la Eurocámara. Eso se sabía desde el primer día, pues Avramopoulos se apresuró a dimitir del board, del formaban parte otras personalidades como la ex alta representante...