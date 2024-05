Publicado hace 54 minutos por Hombre_de_Estado a eluniversal.com

"Israel no cesará sus ataques contra Gaza y si no se le detiene podría apuntar a la región turca de Anatolia", declaró este miércoles Erdogan, durante su intervención en una reunión del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). "No esperen que Israel se detenga en Gaza. Si no se le detiene, este Estado feroz y terrorista llegaría a tener planes para Anatolia, con su delirio de la tierra prometida", subrayando que Turquía "seguirá respaldando a Hamás, que lucha por la independencia de sus propias tierras y defiende Anatolia".