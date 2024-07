Erdogan amenaza con invadir Israel

Publicado hace 1 hora por dmeijide a enlacejudio.com

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, amenazó este domingo con invadir Israel, informó Arutz Sheva. Durante una reunión con su partido, el presidente declaró: “Debemos ser fuertes para que Israel no pueda hacer estas cosas a los palestinos. Al igual que entramos en Karabaj y Libia, haremos lo mismo con Israel. No hay nada más que hacer, debemos ser fuertes”. Erdoğan también señaló que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, fue invitado a hablar ante el parlamento, pero no respondió a la invitación.