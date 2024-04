Publicado hace 29 minutos por nereira a eldiario.es

El portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado esta mañana que su formación apoyaría una posible moción de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Creo que hablar sobre esto es especular. Si al final el presidente lo hace nosotros lo que le puedo asegurar es que no daremos alas a inventos del fascismo. Y si se convoca una moción de confianza por esto, nosotros no tenemos absolutamente ningún motivo para no apoyarla”