Dicen en el PP, y con razón, que Feijóo no hizo otra cosa que reivindicar el artículo 2 de la Constitución, en el que se diseña una España de "nacionalidades y regiones". Pero la importancia de una declaración política no deriva solo de sus palabras textuales, sino de dónde, cuándo y ante quién se pronuncian, porque entonces se aprecia la intención del orador. En su primer discurso en Cataluña como líder del PP, Feijóo pudo decir "Cataluña", a secas, pero prefirió la expresión "nacionalidad catalana". No es gratis.