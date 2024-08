Publicado hace 1 hora por Gry a swissinfo.ch

El Embajador de Estados Unidos en Tokio, Emanuel Rahm, y la Embajadora británica en el país asiático, Julia Longbottom, no participarán en la Ceremonia de la Paz en Nagasaki, después de que esta ciudad japonesa no invitara a Israel, según confirmó a EFE un portavoz de la ciudad. Tanto Longbottom como Rahm participaron en la ceremonia de la Paz en Hiroshima el día 6, sin embargo, se perderán ahora el encuentro en Nagasaki el día 9, ya que esta ciudad, a diferencia de la primera, ha decidido no invitar a Israel al encuentro.