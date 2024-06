Elecciones "democráticas" versión Unión Europea

Publicado hace 59 minutos por Janssen a detectivesdeguerra.com

Europa ya no es un conjunto de estados soberanos, los estado-nación van a ser extinguidos en la Unión Europea. Irá a usted a dar su voto? La presidencia de la UE no recaerá nunca en una persona que no forme parte de los círculos de la OTAN. Recuerden, la propia UE es fruto de las cláusulas secretas del Plan Marshall; por tanto, la persona escogida debe contar con el visto bueno de los Estados miembros de la OTAN.