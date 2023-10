El camello de Feijoó

Publicado hace 30 minutos por buenafaena a socialismoplural.es

Feijoó ha usado su no investidura para intentar afianzarse en la presidencia del PP, presidencia que le hace recaudar cientos de miles de euros, y es que a Alberto le importa tres pepinos perder su no investidura y ser humillado en sede parlamentaria, lo único que le importa es la pela. No es fácil para él renunciar a su amistad con el narco gallego y a todo aquello que al él le reportaba en prebendas, y ya sabéis, a rey muerto, rey puesto. Dicho claramente, Feijoó ha encontrado otro camello, y ese camello se llama España.