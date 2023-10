EE.UU. planea una limpieza étnica en Gaza (inglés)

Publicado hace 51 minutos por carakola a moonofalabama.org

"Sorprendente: El Presidente Biden está trabajando en un plan con otros países que permitiría a los civiles salir de Gaza y cruzar la frontera con Egipto. Es una gran noticia (...) Esto es liderazgo" No, no es liderazgo. Es limpieza étnica, un crimen de guerra disfrazado de gesto humanitario. Es una limpieza étnica de personas a las que los colonos sionistas han robado sus tierras. Estas personas no tendrían derecho a regresar a las casas y tierras que una vez poseyeron.