Él se ha dirigido a Adriana Moscoso, que ha sufrido la violencia de ETA en su familia, y ha acabado diciendo que lo que le pasaba es que tenía el síndrome de Estocolmo. A mí me ha parecido totalmente intolerable y cuando él bajaba de la tribuna yo le he dicho “qué asco”, refiriéndome a sus palabras hacia una víctima de ETA. Entonces me ha replicado “¡qué dices! ¡qué dices!”. Le he repetido “he dicho que me da asco lo que has dicho”. Y entonces ha sido cuando se ha abalanzado. “Ahora, llora” es lo último que me ha dicho.