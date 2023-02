Publicado hace 10 minutos por Murciegalo a vozpopuli.com

"No digan ustedes que no les avisé. Los mismos chamanes que no dieron una sobre cómo se desenvolvería la economía española en 2022, pelillos a la mar, inasequibles al desaliento, y espoleados por unos medios de comunicación donde publicar fake news está a la orden del día, vuelven a darnos la turra con algo distinto, el actual gobierno de coalición es un gobierno manirroto. Y nos repetirán ese mantra de que el gobierno debe comportarse como una familia."