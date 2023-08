Un duque «asturiano» y un complot para que el rey vete investidura de Pedro Sánchez

Publicado hace 1 hora por Bourée a lavozdeasturias.es

Que el rey reina pero no gobierna es un principio básico, muy básico, de las monarquías parlamentarias y las democracias modernas, pero hay a quien le cuesta asumirlo. El papel que la Constitución otorga al monarca en la formación del Gobierno es el de iniciar primero conversaciones con los partidos (una ronda de citas que comenzará el próximo 17 de agosto) y luego constatados los apoyos de todos ellos proponer al Congreso de los diputados un candidato para la investidura. Uno que no necesariamente tiene por qué ser elegido, si no obtiene....