"Un doctor en Ingeniería Química es bastante claro en su reacción al ver estas palabras de Ayuso sobre las emisiones de CO2 de la Comunidad de Madrid"

Ayuso aseveraba: "algunos datos que constatan nuestro trabajo a favor del medioambiente". "Desde 1990, hemos reducido un 20% las emisiones de CO2 y somos a región española que menos emite per cápita". El experto Eloy Sanz no ha dudado en abrir Twitter y responder. "Madrid no tiene centrales térmicas de gas o carbón, es la Comunidad que menos electricidad genera de España y solo cubre el 5% de su demanda". "Tampoco tiene industria química, refinerías, puertos...". "Ser la región que menos CO₂ emite per cápita es un engaño contable, no un éxito".