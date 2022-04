Diputado de VOX denunciará en la comisaría porque le han suspendido la cuenta

Publicado hace 31 minutos por MellamoMulo a jotapov.com

«Me han suspendido la cuenta de nuevo por un tuit de 2014, curiosamente, por un tuit de Pablo Iglesias«, «El dilema es que o borro el tuit, o no me devuelven la cuenta, y además me apuntarían una segunda falta». El diputado señala que «mañana voy a presentar una denuncia en la comisaría del Congreso». «No sé donde va a llegar».