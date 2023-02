Un diputado del PP tira de "manipulación" para defender la política sanitaria de Ayuso y le sale mal

Publicado hace 14 horas por blodhemn a publico.es

"Llego a las 10 al centro de salud. Espero 20' a que me atiendan en el mostrador. Y sorpresa! En la 'destruida y colapsada' Atención Primaria de Madrid me dan cita para MAÑANA A LAS 9:30" escribió en su tuit el diputado del PP Ignacio Catalá. La cita que incluye no es para el médico de atención primaria. Es para la unidad de apoyo de Matrona.