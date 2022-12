Publicado hace 17 minutos por Ratoncolorao a huffingtonpost.es

“Aquí el grupo parlamentario Vox se aprovecha cuando tiene los micrófonos cerrados porque no se escucha en las emisiones y no consta en acta. Pero para que conste en acta, la señora Cuartero, que no sé la edad que tiene y tampoco me interesa, me acaba de llamar niñato simplemente porque le parece que cuando le doy argumentos y le contrasto lo que dicen aquí, que son barbaridades, pues la única medida que tienen para contrarrestar esos argumentos es el insulto”,