Publicado hace 15 minutos por Estauracio a efectococuyo.com

«No le dijo nada a nadie, porque estaba huyendo de la derecha, del fascismo, no del gobierno. Ese acto del señor Edmundo González es un acto voluntario, el 29 (de julio) se fue él para la embajada de los Países Bajos, su plan jamás fue electoral, nunca fue electoral…Lo cierto es que lo que hizo González Urrutia no le dijo a nadie de la oposición y los agarró por sorpresa, porque si de alguien estaba huyendo era de la derecha, de María Corina (Machado), del fascismo, no del gobierno», agregó.