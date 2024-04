Publicado hace 56 minutos por JGG a eleconomista.es

La democracia española no se basa en un sistema presidencialista como el estadounidense y eso supone que no hay prevista una 'línea de sucesión' en el caso de que el jefe del Ejecutivo renuncie a su cargo, como sí ocurre al otro lado del Atlántico. En otras palabras, el posible cese voluntario de Pedro Sánchez la semana próxima implica que todo su Gobierno, incluido él mismo, entraría en funciones hasta que se formara otro Gabinete tras celebrarse una nueva sesión de investidura, se celebren o no nuevas elecciones generales.