El día que Rajoy comunicó al rey que no tenía votos para la investidura

Rechazar el encargo del jefe del Estado es un precedente que ahora la cúpula popular actual de Alberto Núñez Feijóo no quiere tomar en cuenta, ni mucho menos seguir. Así lo ha vuelto a esgrimir la secretaria general, Cuca Gamarra, quien ha reivindicado la victoria en las urnas. Génova se encuentra en un brete tras los comicios del 23-J, lo que tiene contra las cuerdas al propio dirigente del PP. Si no se somete a las votaciones dará una visión pública de debilidad, mientras si lo hace no teniendo los apoyos necesarios evidenciará su soledad