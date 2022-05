Desmontando las falacias de la extrema derecha

Publicado hace 1 hora por HuesosRojos a aldescubierto.org

Las falacias son argumentos que se presentan como tales pero que, en realidad, no lo son. Y, para entender lo que es un argumento y lo que no lo es, es necesario comprender también la estructura de un debate y los conceptos que se dan en una rama de la Filosofía llamada lógica. Ejemplos de la Falacia del hombre de paja, la Falacia de la pendiente resbaladiza, Falacia de reducción al absurdo o de apelación al ridículo, Falacia del francotirador, Falacia del falso dilema, Falacia ad antiquitatem o apelación a la tradición, Falacia ex populo,...