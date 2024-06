El desmelenado juez Peinado

Publicado hace 1 hora por Delay a blogs.publico.es

Lo primero que yo me pregunto es si nuestros jueces no tienen cosas más importantes en que distraerse. Las leyes son interpretables, y por eso los jueces siempre han de estar metidos en política. Pero no para ser actores, sino solo apuntadores que susurren el verso correcto a la sociedad. Yo no sé si hubo o no injerencia y financiación rusa en el procés, ni me importa. Vox nació subvencionado por un grupo exterrorista iraní: amamantados con dinero extranjero y aquí están jodiendo España.