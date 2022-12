La derecha pide la invasión de los hombres de negro de Bruselas

Publicado hace 1 hora por DavidEF a eldiario.es

Exhaustos y deprimidos porque su ruido no hace efecto, el PP y la prensa de derecha se encomiendan a la Comisión Europea sabiendo que hasta ahora Bruselas no les ha hecho ni caso. Casi cada semana se produce un golpe de Estado... o eso dicen algunos medios de comunicación, como el soldado japonés oculto en una isla que no sabe que la guerra ha terminado. Los lectores de la prensa europea no se han enterado de tal desastre. La Comisión Europea no parece alarmada. La derecha se desgañita y nadie le hace caso fuera de España.