El Defensor del Pueblo pide información de las becas de Ayuso para alumnos con rentas más altas

Ángel Gabilondo informa de que han admitido una queja de la Federación Giner de los Ríos. Para Gabilondo, las becas "han de ayudar a equilibrar las posibilidades entre alumnos con recursos y los que no disponen de ellos". "No ha de olvidarse cuál es el sentido y el concepto de lo que cabe denominarse beca, que ha de ser esencialmente para situaciones de necesidad social y de dificultades para ejercer el derecho a la educación. No hay que confundirlas con otro tipo de ayuda", ha precisado Gabilondo.