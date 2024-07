Publicado hace 2 horas por Delay a elplural.com

Las acusaciones populares del caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, están que trinan. Sus testigos 'estrella' no solo no han apuntalado la acusación, basada en titulares, contra Gómez, sino que la exculpan. El último en estropearles el sueño ha sido el empresario Juan Carlos Barrabés, cuya declaración no ha generado ningún tipo de duda sobre la legalidad de los contratos firmados por Gómez. Ha sido por eso por lo que sus abogados han tratado de hacer noticia del hecho que el empresario coincidiera con Sánchez