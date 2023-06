Decálogo de conclusiones de un proceso vasco «atípico»

Publicado hace 58 minutos por manbobi a naiz.eus

Teresa Whitfield apareció en el escenario público vasco en el décimo aniversario de la Conferencia de. Esta consultora, que ha trabajado para el Departamento de Consolidación de Paz de la ONU y en diversas ONG y procesos de resolución, dio aquel día algunas pinceladas sobre la complejidad del conflicto vasco y su proceso de construcción de paz: «Cuando llegué aquí me sorprendió que no había consenso siquiera sobre lo que era el conflicto. Me daban a entender que intentar comprender el conflicto ya era justificar el terrorismo"