Daniel Bernabé: "La derecha ha tramado una invención en torno a Sánchez para que sea considerado una figura oscura y peligrosa"

"Pedro Sánchez tendrá sus errores, como todo presidente, pero es un político que no tiene esta especie de maldad intrínseca que la derecha le ha echado encima. La derecha no está haciendo política, no está criticando a Sánchez por lo que hace sino por una invención que han tramado en torno a su persona para que una parte de la sociedad española le considere una figura absolutamente decadente, oscura y peligrosa a la que hay que expulsar a cualquier precio de las instituciones. Esto es antidemocrático".