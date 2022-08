“Da igual... ¡paso!”

Publicado hace 2 días por nereira a noticiasdegipuzkoa.eus

Pues no es criminal, a juicio del TSJM, no es nada, es nube, jerigonza, letra pequeña. La culpa, la legislación que no concreta que las residencias deban ocuparse de la salud de los ancianos y estar medicalizadas. Que los enfermos de covid no fueran derivados a hospitales por ser ancianos o no tener seguro médico privado carece de importancia... Caramba. A eso se llama humanidad, aunque meta miedo la exigible protección jurídica en casos parecidos.