La cultura y el arte son una mierda

Publicado hace 1 hora por carakola a misionverdad.com

Para ser otros necesitamos otro pensamientos, que nadie se moleste o se asuste por el miedo egoísta de perder su actual plato de comida. Lo que estamos diciendo es la necesidad de que las generaciones futuras no pasen por lo que ya pasamos, que tengan una brújula cultural que les guíe siempre, no bajo las mismas costumbres, pero sí tomando en cuenta el principio de que la vida es la razón fundamental de la existencia y no ese montón de patrañas ideológicas que sostienen el andamiaje de la cultura humanista y su aparato de guerra: el capitalismo