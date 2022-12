Cuenca minera, lumbre de la lucha obrera

Publicado hace 49 minutos por Hristo a kamchatka.es

Si hablo de Langreo fuera de Asturias, la mayoría no sabrá ubicarlo en el mapa. De Cordillera Cantábrica para adentro se entiende como sinónimo de decadencia; no del todo sin fundamento, si bien esta imagen es el reflejo de quienes la inventaron y difundieron, que veían de la misma forma a las "alimañas mineras" y a las "razas inferiores": como objetivos deshumanizados y violentos a masacrar. Así lo expresaría Lisardo Doval (torturador de la Guardia Civil): "Es lo mismo Asturias que Marruecos. No cambia más que el paisaje".