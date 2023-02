Cucarachas y humedades por 600 euros

Publicado hace 1 hora por Stiller a blogs.publico.es

Hace seis meses, en agosto, me mudé a un piso nuevo –de alquiler, por supuesto. El apartamento, si es que se le puede llamar así, es una caja con cuarenta metros cuadrados y dos puertecitas; una de ellas da al baño, la otra, a la minúscula cocina. A los diecisiete años, me vine a Madrid. Desde entonces, he estado pagando cantidades desorbitadas de dinero, cada una más grande que la anterior, para poder dormir en cuchitriles compartidos con gotelé amarillo por todos lados, como en las cárceles chechenas...