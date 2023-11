¡Cuatro años al rincón de pensar!

Publicado hace 1 hora por nereira a nuevatribuna.es

Al rapaz le han engañado. Le hicieron creer que en las municipales/autonómicas se le votaba a él y ganaron de narices. Y se creció un palmo, por lo menos. Pero era mentira. No se le votaba a él. Y luego la crueldad de que cuando va y se le tiene que votar a él, no se le vota lo bastante y ahí lo dejan colgado y bamboleándose en el precipicio. No es justo. Y luego va a la investidura y le dicen que nones. Que no le quiere nadie. Y luego se presenta el otro y le votan hasta los que tendrían que haberle votado a él. Eso no se hace. No es humano.