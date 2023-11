Cuando una princesa te pide que confíes en ella

Publicado hace 1 hora por candonga1 a elpais.com

Una monarquía no tiene mucho que ver con la democracia, ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Es raro. Todo lo que hacen es para hacérselo perdonar, y los demás ponemos de nuestra parte para disimular. En esto veo un gran esfuerzo de cortesía y urbanidad, que tiene algo enternecedor. Me gusta cuando la gente se esfuerza por ser educada. Se veía en el Congreso el otro día, no es posible que tantos adultos se crean realmente esa función, pero es como los ateos cuando van a un acto al Vaticano, ya que estás allí disfrutas de un espectáculo...