Cuando el PP ya actuaba como Vox: diez años desde que la sanidad pública dejó de ser universal

Publicado hace 1 hora por blodhemn a publico.es

En el 2012, con Ana Mato en el Ministerio de Sanidad y Rajoy de Presidente, el Real Decreto 16/2012 dejó sin acceso a la sanidad a casi 900.000 personas residentes en España. El Gobierno del PP eliminó el concepto de sanidad universal. Esta medida del Ejecutivo de Rajoy impidió el acceso a migrantes, a parados, a españoles que migraban en busca de trabajo y provocó que 4 millones de personas reconocieran que no podían retirar sus medicamentos por no ser capaces de asumir el copago farmacéutico. EL PSOE no ha revertido plenamente la situación.