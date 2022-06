Cuando Pedro Sánchez decía en 2011 que Rajoy estaba "a la derecha de la derecha" por no crear un impuesto a los ricos

Publicado hace 15 minutos por nereira a publico.es

"El PSOE se une a la derecha para…" No es la primera vez que leemos un titular así.Esta semana, el PSOE se ha vuelto a unir a la derecha para rechazar en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas exigido por las izquierdas.Un rechazo con el que no estaría muy de acuerdo… el Pedro Sánchez del 2011. Pues resulta que no sólo le parecía mal que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazara una medida así, sino que además le acusaba por ello de estar "a la derecha de la derecha europea".