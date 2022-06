Cuando Mónica Oltra pedía a otros políticos que dimitieran tras ser imputados

Publicado hace 1 hora por B... a theobjective.com

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana tiene un largo historial exigiendo la dimisión de políticos imputados: «no hay consecuencias. En otros países la gente tiene vergüenza y dimite», «En un país civilizado la decencia para dimitir no la marcan los jueces, sino la ética pública», «voluntad de ocultar la verdad», «El día que me viera como usted imputado y vilipendiado, pillado en todas las mentiras posibles, (…) ese día sí que me iría a casa»