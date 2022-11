Publicado hace 1 hora por alexwing a diariodesevilla.es

El informe de la Fiscalía Anticorrupción oponiéndose a la suspensión de la ejecución de las penas de prisión acerca más a la cárcel al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a los otros ocho ex altos cargos condenados por la malversación de los 680 millones de euros de las ayudas de los ERE. En principio, no hay unos plazos establecidos durante la fase de ejecución de sentencia para acordar el ingreso en prisión, si bien la costumbre de los distintos tribunales y juzgados ha hecho que se adopten ciertas pautas de procedimiento.