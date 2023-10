Creemos en su dolor

Publicado hace 1 hora por Murciegalo a ctxt.es

"Dicen que el dolor es real sólo cuando consigues que otro crea en él. Si no lo logras, tu dolor es locura. Es necesario creer en el dolor de los palestinos, acosados, atacados, asesinados, para que no caigan en la locura: hay que reconocer su dolor real, dar testimonio público de su sufrimiento, de su soledad y de su amargura, para evitar que caigan en la enajenación y en el suicidio. La comunidad internacional actúa como si los palestinos no existieran y los ciudadanos que formamos parte de esa comunidad actuamos como si no estuviera (...).