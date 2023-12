Considera dañinos los .io [ENG]

Publicado hace 1 hora por sergiold a beep.blog

¿Cómo podía Estados Unidos adquirir el archipiélago? La tierra era territorio mauriciano y, aunque Mauricio era territorio británico, Reino Unido no tenía ningún derecho sobre las islas. No importaba lo que Estados Unidos ofreciera a su aliado en tiempos de guerra, la tierra no era legalmente de Reino Unido para comerciar... Y por eso, Reino Unido vendió la tierra ilegalmente.