Congresista republicana Boebert: "Estoy cansada de esta basura de la separación de la Iglesia y el Estado" [Eng]

Publicado hace 49 minutos por MiguelDeUnamano a washingtonpost.com

"Se supone que la iglesia debe dirigir al gobierno. El gobierno no debe dirigir a la iglesia. No es así como nuestros Padres Fundadores lo concibieron. Estoy cansada de esta basura de la separación de la Iglesia y el Estado que no está en la Constitución. Estaba en una carta apestosa, y no significa nada de lo que dicen que significa".