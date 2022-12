Los condenados por los ERE de Andalucía consideran "un insulto" la rebaja del delito de malversación

Publicado hace 13 minutos por pedrario a ondacero.es

En relación a la reforma del delito de malversación, el Gobierno asegura que no beneficiará a nadie que no estuviera condenado por el procès, algo que niegan la mayoría de juristas. Como ex abogado de José Antonio Griñán, Mohedano sostiene que tanto Griñán como todos los condenados por los ERE de Andalucía no están de acuerdo con el abaratamiento de las penas por malversación, a pesar de que desde Moncloa se les ha querido convencer de que esto les iba a beneficiar por parte de "algunas personas del Gobierno o enviados por el Gobierno".