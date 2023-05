Una concejala de Vox en Orihuela: "Me doy de baja, me negué a transferir dinero del grupo al partido y recibí amenazas"

Publicado hace 53 minutos por Protochoc a eldiario.es

Asunción Aniorte afirma que Vox "es el partido del enchufe y el amiguismo cuyo programa para las municipales no dice nada que sea válido" para Orihuela, "bien porque es el mismo para toda España, bien porque no tienen ni idea de las necesidades reales. He visto en persona cómo es el candidato de Vox en Orihuela. Cuando se le dice algo que no le gusta: chillón, misógino y embustero."