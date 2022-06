Compromís responde a Ferreras y Pastor en un vídeo con lo que Mónica Oltra decía en realidad sobre dimitir por ser imputado

Publicado hace 43 minutos por Yonicogiosufusil28 a publico.es

En los medios se está recordando una frase en la que Oltra decía: "El día que me viera como usted, imputado y vilipendiado, ese día me iría a casa". Sin embargo, no han comentado otras intervenciones en donde aseguraba: "De hecho, yo no he pedido nunca la dimisión de una persona por estar imputada. Yo he pedido la dimisión cuando he escuchado unas grabaciones que políticamente eran insostenibles".