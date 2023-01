Se compra un Land Rover, le vienen 20.000 euros en averías y la marca le regala un vaso de plástico "por las molestias"

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

Esta historia será difícil verla en otros medios de comunicación del mundo del motor. En algunos casos lo tacharán de “caso aislado” y en otros directamente no lo calificarán, pero lo cierto es que el caso de Mireia, su Land Rover y los 20.000 euros en reparaciones que lleva han dado la vuelta a las redes sociales. No es la primera vez que salen a la luz los problemas que presenta el fabricante inglés, pero desde la marca prefieren no dar declaraciones.