Comparaciones odiosas: ¿era 2019 un contexto electoral mejor que 2023?

Análisis de los resultados de Sumar. Unos dicen que han sido mejores que si hubiera presentado UP, como en el 2019, el autor opina otra cosa. «Pero decir que no se pueden comparar estos resultado con los de 2019 porque es que en 2019 el contexto político era otro y era en general más favorable para los intereses de UP que el existente ahora en esta campaña para los intereses de Sumar, es simplemente mentira. »