bbc.com

No había pasado una hora del anuncio y la líder opositora, María Corina Machado, dijo que tenía no solo un resultado distinto que reflejaba la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, sino que, además, contaba con las pruebas para demostrarlo. "Montaron un sistema de totalización paralelo usando las actas oficiales", dice Miriam Kornblith, una experta electoral venezolana que fue vicepresidenta del CNE en los años 90. "Y eso no es algo que pasó fortuito —añade—, sino que es el resultado de un proceso de años...