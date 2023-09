Cómo defender la Constitución sin tener ni idea sobre la Constitución

Publicado hace 2 horas por Thornton a eldiario.es

Tan convencida está Ayuso de que la mejor medicina para superar la decepción del 23J es volver a ponerse el cuchillo entre los dientes que exigió a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes. “Reto a Sánchez a que vayamos a elecciones y diga en su programa electoral que quiere amnistía, autodeterminación y que en el Congreso no nos vamos a entender con nuestra lengua común”. Sánchez no puede convocarlas. SSólo si no hay Gobierno a la vista con mayoría parlamentaria pasado un tiempo, la convocatoria se produce automáticamente.