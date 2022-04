Publicado hace 1 hora por autonomator a cadenaser.com

Me parece que el problema no es qué hacer con las asignaturas que ya teníamos, sino pensar qué materias nos están faltando para formar a jóvenes con futuro de verdad. Por eso, no entiendo cómo puede ser que en España, a día de hoy, todavía no haya una asignatura obligatoria en segundo de la ESO para formar a buenos comisionistas.